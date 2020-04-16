В больницы Краснодарского края поступило 37 аппаратов ИВЛ

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 апреля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

О решении выделить дополнительно 268 млн рублей на закупку нового медоборудования сообщил Вениамин Кондратьев на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса.

Всего из бюджета края на закупку лекарств, медоборудования, средств защиты, выплаты врачам, малоимущим уже направлено более 1 млрд 170 млн рублей.

Сейчас в больницы продолжают поступать аппараты ИВЛ – 37 приобретено за федеральные и краевые средства, 12 из них уже поставлены в медучреждения. Еще 25 – получены из резервов Министерства обороны. 55 – предоставят частные клиники.

– Кроме того, выделили из регионального бюджета 133 млн рублей на закупку еще 100 аппаратов ИВЛ. Из краевого резервного фонда направляем еще 135 млн рублей на дооснащение госпиталей аппаратами компьютерной томографии, – отметил губернатор.

Напомним, все перепрофилированные в госпитали для приема больных коронавирусом учреждения укомплектовываются аппаратами для искусственной вентиляции легких и компьютерными томографами. Именно КТ позволяет провести самую раннюю диагностику наличия коронавирусной инфекции в легких (развития пневмонии) и быстро начать лечение.