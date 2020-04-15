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Диетолог назвала любимую россиянами закуску, которая помогает поддерживать иммунитет

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог назвала любимую россиянами закуску, которая помогает поддерживать иммунитет
салфетка, вилка, нож, pixabay.com
Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева назвала любимую россиянами закуску, которая может поддержать иммунитет в период пандемии.
 
Речь идет о квашеной капусте, которую люди издревле употребляли в пищу, чтобы помочь иммунной системе, передает Радио Sputnik. Королева уточнила, что это продукт молочнокислого брожения, позволяющий сохранить витамин C и даже приумножить его. Кроме того, из-за ферментации данное блюдо превращается в пребиотик и пробиотик для желудочно-кишечного тракта.
 
Диетолог подчеркнула, что квашеную капусту следует есть в умеренном количестве и обязательно в сочетании с белком. Это позволит лучше усвоить продукт и не допустить нарушений в работе пищеварения. Людям, имеющим избыточную массу тела, нежелательно употреблять это блюдо после 16 часов.
ЕТ

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