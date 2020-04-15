Диетолог назвала любимую россиянами закуску, которая помогает поддерживать иммунитет

Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева назвала любимую россиянами закуску, которая может поддержать иммунитет в период пандемии.

Речь идет о квашеной капусте, которую люди издревле употребляли в пищу, чтобы помочь иммунной системе, передает Радио Sputnik . Королева уточнила, что это продукт молочнокислого брожения, позволяющий сохранить витамин C и даже приумножить его. Кроме того, из-за ферментации данное блюдо превращается в пребиотик и пробиотик для желудочно-кишечного тракта.

Диетолог подчеркнула, что квашеную капусту следует есть в умеренном количестве и обязательно в сочетании с белком. Это позволит лучше усвоить продукт и не допустить нарушений в работе пищеварения. Людям, имеющим избыточную массу тела, нежелательно употреблять это блюдо после 16 часов.