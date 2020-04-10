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Роспотребнадзор: тесты показали, что иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор: тесты показали, что иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян
анализ крови, pixabay.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 10 апреля, сообщила, что тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу нового типа показала, что он есть только у трех процентов граждан России.
 
Напомним, к настоящему моменту количество зараженных коронавирусной инфекцией в 82 субъектах Российской Федерации достигло 11 917 человек, скончались 94 пациента, выздоровели почти 800 граждан.
 
Власти некоторых городов, в частности, Москвы, призывают россиян не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.
ЕТ

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Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

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