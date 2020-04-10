Роспотребнадзор: тесты показали, что иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 10 апреля, сообщила, что тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу нового типа показала, что он есть только у трех процентов граждан России.

Напомним, к настоящему моменту количество зараженных коронавирусной инфекцией в 82 субъектах Российской Федерации достигло 11 917 человек, скончались 94 пациента, выздоровели почти 800 граждан.