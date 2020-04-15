Вслед за COVID-19 программа Predict-2 готовит новую угрозу человечеству

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Уже много известно о том, как и на чьи деньги в рамках программы Predict был создан коронавирус, ставший бедствием на планете. Причём бедствием, невиданным со времён испанского гриппа, бушевавшего в 1918–1919 годах. Но почему вирус в части патогенности и смертности неодинаков применительно к разным странам, почему заболевает так много медиков и что упустили не желающие признавать авторство создавшие его учёные-вирусологи?



Когда прототип COVID-19 был ещё, что называется, «в пробирке», ряд зарубежных учёных высказали весьма серьёзные опасения – а к чему, собственно, это химерическое создание приведёт? Разговор об этом зашёл сразу после создания химеры в 2015 году. Так, на потенциальный риск указывал вирусолог из Института Пастера в Париже Саймон УэйнХобсон. По его мнению, исследователи создали новый вирус, который «замечательно хорошо растёт в клетках человека». «Если вирус вырвется, никто не сможет предсказать траекторию», – подчеркнул он. В свою очередь, Ричард Эбрайт, являющийся специалистом по молекулярной биологии и биозащите в Университете Рутгерса в Пискатауэе (Нью-Джерси), заявил, что «единственный итог этой работы – создание в лаборатории нового неестественного риска». Они оба обратили внимание, что недопустимо в исследованиях подобного рода проводить так называемое «усиление функции» (gain-of-function), которое увеличивает вирулентность, лёгкость распространения и спектр опасных патогенных микроорганизмов.



Что же в такой ситуации может ждать человечество в недалёком будущем? Агентство по международному развитию USAID, которое ранее через программу Predict заказало и профинансировало создание химеры COVID-19, на днях заявило следующее: «В настоящее время USAID приступает к разработке и внедрению мер, направленных на снижение риска заражения людей вирусами животных с серьёзными последствиями». По факту – это Predict-2 и опять поиск новых и работа над существующими зоонозными вирусами. Планируется, что на новый проект агентство получит в августе этого года финансирование от 50 до 100 млн долларов. А сейчас USAID уже выделило 2,6 млн долларов на работу по некоторым остановленным направлениям Predict.



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