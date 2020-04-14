Доктор Комаровский назвал причину высокой смертности от COVID-19 в Италии

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14 апреля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию с высокой смертностью в Италии из-за коронавируса нового типа. Такой вопрос ему задала одна из подписчиц, отметив, что местные жители принимают «антибиотики по любому поводу».

«Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов», - пояснил он.

Комаровский отметил, что осложнения у зараженных коронавирусом могут быть вызваны бактериями, на которые «ничего не действует», а это повышает риск летального исхода. По его словам, принимать антибиотики для профилактики или самолечения не стоит. Ссылаясь на исследования ученых, он добавил, что данные препараты «увеличивают вероятность бактериальных осложнений».

Ранее группа японских учёных выявила средство, которое блокирует размножение нового коронавируса.