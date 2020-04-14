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Гастроэнтеролог назвал замену гречке

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Гастроэнтеролог назвал замену гречке
фото: pixabay.com

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку. Известно, что данный продукт пользуется высоким спросом у россиян с начала пандемии.

«Любая крупа может заменить гречневую крупу, любая, без исключения … Чем больший ассортимент в рационе семьи из круп, тем это лучше, потому что все крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды рационального, правильного питания», - пояснил он.

Ивашкин отметил, что любая крупа полезна из-за высокого содержания в ней медленных углеводов и белков. По его словам, кроме гречки можно приобрести перловку, пшено, кукурузу и овсянку. Он призвал стремиться разнообразить свое питание. 

«… всё это примерно одинаково действует, как и греча», - заключил он.

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