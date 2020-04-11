Врач назвал причину повышенного спроса на гречку и туалетную бумагу

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 апреля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении периода нерабочих дней пока не принималось, однако Владимир Путин совещается по этому поводу с врачами.

В свою очередь, врач-психиатр Константин Лемешко рассказал, что информация о возможном сокращении нерабочего периода влияет на людей благоприятно. Но человек реагирует не на одну новость, а на весь контекст в целом.

«Люди всегда по-разному реагируют на такие неопределённости. Всё зависит от самих людей, но в большинстве случаев это вызывает тревогу. А тревога заставляет суетиться и делать нелепости, например, накупить полный дом гречки и скупить всю туалетную бумагу. Или может возникнуть неадекватная эмоциональная реакция. В таких условиях у людей увеличивается частота психосоматических заболеваний, это один из каналов сброса тревоги у человека», - пояснил медик.