Как поддержать здоровье: советы иммунолога

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

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Коронавирус заставил россиян задуматься о здоровье. С полок магазинов исчезают лимоны и имбирь, а спрос на волшебные баночки с надписью «повышает иммунитет» вырос в несколько раз. Разбираемся, что же такое иммунитет и как мы можем ему помочь?

Иммунитет — невосприимчивость к инфекционным заболеваниям, способность организма сохранять внутреннюю среду, находить и уничтожать чужеродных агентов: вирусы, бактерии, грибки и пр. Клетки иммунной системы (лимфоидные клетки) постоянно циркулируют с кровотоком по всем тканям и органам человека. Скопления находятся в дыхательных путях, кишечнике, мочеполовой и других системах организма. Клетки обмениваются информацией между собой, созревают и работают там, где должны быть в данный момент.

Иметь хороший иммунитет – не значит не болеть совсем. Встреча с возбудителем может протекать в лёгкой форме болезни. Небольшая температура и насморк – это нормально. Ещё несколько лет назад в медицине определялись нормы количества болезней. Для детей нормальным было болеть 6-8 раз в год, для взрослых – 3-4 раза. Сегодня специалисты считают, что о проблемах с иммунитетом говорит не количество болезней, а их качество: как протекают, чем лечатся и заканчиваются. Серьёзные заболевания, особенно бактериальные инфекции (синуситы, бронхиты, пневмонии), осложнения после болезней, гнойные кожные заболевания – повод обратиться к иммунологу. Иммунитет не может снизиться без видимых проявлений, всегда возникает клиническая ситуация. Причинами снижения могут стать стрессы, недосыпы, непосильные физические нагрузки, психологические травмы. Если вы чувствуете слабость, постоянную усталость и недомогание – это первые «тревожные звоночки», что в скором времени могут возникнуть проблемы с естественным защитным барьером организма.

Что же делать? «Аргументы недели» пообщались с врачом аллергологом-иммунологом, заместителем директора центра иммунологии и вакцинации Людмилой Евдокименко и узнали, как помочь своему иммунитету.

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

Если человек здоров, и его иммунная система работает хорошо, то повышать и дополнительно стимулировать её не нужно. Это может дать обратный эффект – вызвать чрезмерную активацию. Повысится риск аутоиммунных заболеваний, аллергий. Назначать иммуностимуляторы должен только врач по результатам обследований и на основе клинических данных. Единственное, что может сделать здоровый человек для поддержания иммунитета – соблюдать правила здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек. Доказано, что, например, курильщики переносят инфекционные заболевания в более тяжёлой форме.

ПИТАНИЕ

Правильное сбалансированное питание помогает поддерживать работу всех органов и систем в организме человека. «Поломка» одного автоматически ведёт к нарушению работы другого. От недостатка определённых витаминов и микроэлементов страдает метаболизм, нервная и эндокринная системы. Они тесно связаны с иммунитетом. Большая часть иммунных клеток созревает в кишечнике. Его состояние, а также поддержание нормальной микрофлоры влияет на работу иммунной системы. Когда нормальная микрофлора уходит, на её место заселяется патогенная и вредит организму. Здоровому человеку для поддержания флоры достаточно сбалансированного питания. Если имеются проблемы с кишечником, то специалист может назначить определённую диету или терапию.

Волшебного продукта, который можно съесть и не заболеть, ещё не создали. К сожалению, в рационе большинства людей преобладают углеводы – хлеб, выпечка, макароны. Их потребление лучше снижать. Больший упор нужно делать на белковую пищу, не забывать о рыбе, овощах, фруктах. Что касается лимона и имбиря, которые стали особенно популярны в последнее время, их можно смело заменить рядом других продуктов. Содержание витамина С значительно выше в сладком перце или киви. В смородине, причём даже замороженной, кладезь витамина С и других элементов. Но нужно ли нам столько витамина С? Организму важно получать не один, а целый комплекс витаминов. Не менее важны витамины группы В, витамин Е. Доказательств того, что повышенная доза витамина С защищает от болезней или как-то влияет на их течение – нет.

ВИТАМИНЫ

Всемирная организация здравоохранения считает, что если человек получает рациональное питание, то принимать витамины и добавки дополнительно не стоит. Однако питание большинства населения России далеко от идеала. Мы проживаем в северных широтах и не едим свежие фрукты и овощи в том количестве, в котором это положено. Компенсировать суточную потребность необходимых веществ только питанием становится сложно. Поэтому зимой и весной можно поддерживать себя комплексом витаминов. Главное – не переусердствовать. Не стоит принимать двойные или тройные дозы. Ключевым витамином в формировании иммунной системы считается витамин D. Его роль доказана исследованиями. Нередко он снижен не только у детей, но и у взрослых. Понять, каких витаминов не хватает именно вам, и назначить коррекцию может врач по результатам анализов. Если вы уже заболели, то витамины нужно принимать с осторожностью. Например, витамин D – жирорастворимый. Он усваивается только с пищей, а во время тяжёлой болезни человек часто не ест. Лучше пить больше жидкости. Вместе с ней из организма выводятся вирусы, снимается интоксикация.

СОН

Во время сна активизируется выработка иммунных клеток, их функциональность повышается. Активнее вырабатываются интерлейкины – вещества, которые повышают сопротивляемость, силу иммунного ответа. Норма продолжительности сна для взрослого человека 7-8 часов. Учёными доказано, что сон меньше 5 часов в сутки увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, способствует набору лишнего веса. Хронические недосыпания – очень опасны! Когда человек не высыпается, вырабатываются гормоны стресса, в том числе кортизол. Он угнетает иммунный ответ, и человек начинает чаще болеть.

СТРЕССЫ

Излишнее беспокойство, переживания и частые стрессы снижают иммунитет. Помните, как говорил Юрий Никулин: «Даже после небольшой улыбки, в организме дохнет хоть один маленький микроб». Настроенные на позитив люди меньше болеют и быстрее справляются с тяжёлыми ситуациями. Обстановка с коронавирусом сегодня, нагнетание паники – опасно для мнительных людей, для тех у кого повышена тревожность.

ПРОГУЛКИ

Одно из самых негативных последствий режима самоизоляции для иммунитета – ограничение прогулок на свежем воздухе. Двигательная активность, свежий воздух и солнечный свет необходимы для поддержания здоровья. Сейчас важно проветривать комнаты, если есть возможность, гулять на лоджии или балконе. Не забывать о физической активности: делать зарядку, устраивать подвижные игры с детьми.

ВАКЦИНАЦИЯ

Профилактика инфекционных заболеваний, то есть вакцинация – один из самых действенных методов укрепления иммунитета. Доказано, что вирус кори практически стирает иммунную память от нескольких месяцев, до нескольких лет. То есть человек снова становится восприимчивым к тем инфекционным болезням, которыми уже переболел. Министерством здравоохранения утверждён Национальный календарь прививок, чтобы не допустить распространение инфекций. В Австралии в связи с эпидемией коронавируса медики призвали своих соотечественников не откладывать вакцинацию от гриппа. Они опасаются, что с приходом зимы эпидемия COVID-19 совпадёт с эпидемией гриппа и вызовет катастрофические последствия. Связь вакцинации от туберкулёза и заражение коронавирусом ещё не изучена и не доказана. Однако в СМИ поступает информация о том, что в странах, где вакцинация БЦЖ была проведена, COVID-19 болеют меньше и легче.