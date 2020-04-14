Медицинские специалисты посоветовали мощный природный антисептик для организма

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 апреля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины назвали мощный природный антисептик для человеческого организма. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в зарубежном интернет-сегменте.

Как пишет портал Food.News, эксперты рекомендовали употреблять в пищу куркуму. Проведенные исследования продемонстрировали, что данная специя обладает сильным противовоспалительным и антисептическим эффектом. Медики посоветовали добавлять куркуму в смузи, заправки для салатов и некоторые другие блюда.

Ранее сообщалось, что исследователи перечислили самые распространенные симптомы заражения коронавирусом COVID-19.