Китайские ученые нашли способ восстановления зрения

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14 апреля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

офтальмологический кабинет, pixabay.com

Китайские ученые впервые успешно восстановили зрение лабораторной мыши, у которой выявили необратимое нарушение зрения. Это удалось сделать при помощи технологии по редактированию геномов.

Данная технология позволяет превращать нейроглии в нейроны, что в свою очередь дает возможность разработать новый уникальный метод лечения постоянного нарушения зрения и ряда нейродегенеративных недугов, среди которых болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и глаукома.

Редактирование геномов превращает нейроглии в теле больного лабораторного грызуна в ганглиозные клетки сетчатки, которые могут производить в условиях светового раздражения электрические сигналы и передавать их в мозг, что дает возможность восстановить зрительные функции.