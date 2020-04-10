Как сохранить зрение в период самоизоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 апреля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Фото: pixabay.com

Главный офтальмолог Минздрава Владимир Нероев предупредил, что самоизоляция может стать большим испытанием в том числе для глаз. Он дал несколько советов, как избежать ухудшения зрения.

Врач отметил, что чтение с экранов смартфонов или компьютеров действительно дается глазам тяжелее, чем чтение книг. Нероев рекомендовал не использовать гаджеты в темноте, чаще делать перерывы в работе и делать так называемую «зарядку для глаз». Действенным является упражнение с черной точкой на оконном стекле, при котором взгляд попеременно фокусируется на приближенном и удаленном объекте.

Для укрепления зрения также следует ввести в рацион шпинат, брокколи, чеснок, лук, орехи, рыбу, фрукты, молочные продукты и рыбий жир.