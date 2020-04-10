Третья неделя самоизоляции может стать началом приступов апатии и гнева

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На третей неделе самоизоляции можно заметить у себя или близких появление гнева или апатии из-за длительного нахождения дома. Психолог Михаил Касаткин объяснил, как справиться с этим.

Специалист отметил, что безделье и лень дают временное облегчение, а после становится только хуже, передаёт Мир24. Касаткин рассказал, что люди не привыкли сидеть дома больше двух недель, а потому такая долгая самоизоляция может оказаться причиной стрессов и тревог из-за прекращения привычного образа жизни. Он посоветовал искать спасения в тренировках.

«Начните это делать, потому что у вас есть два выбора – наращивать тревогу, злость, агрессию, но от этого, скорей всего, пострадаете вы сами. И второй выбор – пойти против течения и предпринимать действия, чтобы разбудить себя и своих близких», - сказал психолог.