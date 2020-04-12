Возможность передачи COVID-19 от животного учеными исключена

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12 апреля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва/Global Look Press

Международной группой ученых было проведено экспресс-исследование о возможности заражения коронавирусом от домашних животных. Вероятность заражения человека на данном этапе крайне мала.

Ученые провели опыты с участием собак, кошек, свиней и определили у них очень низкую восприимчивость к коронавирусу нового типа. Зато хорьки и кошки оказались чувствительны к коронавирусной инфекции. Об этом пишет журнал Science.

Профессор патологии и лабораторной медицины Университета штата Висконсин в городе Мэдисон Дэвид О`Коннор исключил передачу COVID-19 от домашнего животного к человеку. Профессор профилактической ветеринарии университета штата Огайо Жаннет О`Куин с ним согласна.

Но ученые советуют перестраховаться. Надо тщательно мыть руки и лицо перед общением с животными, обработать им лапы после прогулки, не давать гладить кошек и собак ни друзьям, ни незнакомым людям. Не целуйте своих питомцев, не позволяйте им лизать вам лицо и руки.

Как ранее заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, ВОЗ ведет тщательный мониторинг случаев заражения животных, сведений о передаче инфекции от питомцев к человеку нет.