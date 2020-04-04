ВОЗ о кошках в Ухане: сведений о передаче инфекции от животных к человеку пока нет

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4 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Как заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, ВОЗ ведет тщательный мониторинг случаев заражения животных, сведений о передаче инфекции от питомцев к человеку нет.

Китайские ветеринары выяснили, что 15 процентов из ста протестированных ими уличных и домашних кошек заражены коронавирусом COVID-19. Результаты их исследования публикует портал bioRxiv.

Язаревич рекомендовал больным коронавирусом людям ограничить контакты с домашними питомцами и не забывать соблюдать гигиену.