Доктор Мясников напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников оценил систему здравоохранения в России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, люди начали забывать про «русское чудо».

«Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России - меньше 100 на 145 млн. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», - высказал он.

Кроме того, врач вспомнил о вакцинации БЦЖ и предположил, что все дело в ней. По его словам, в Германии низкая смертность из-за большого количества восточных немцев, а в ГДР БЦЖ была так же обязательна.

«Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям», - пояснил он.

Мясников добавил, что в российских больницах больше койко-мест, чем на Западе, а также аппаратов ИВЛ и средств защиты.

Напомним, что в России общее число зараженных коронавирусом нового типа составило 13 584 человек, из них 499- выздоровели, 58-умерли.