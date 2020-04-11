Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких

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11 апреля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

фото: pixabay.com

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения провели исследование, которое показало, что по виду кашля можно определить ту или иную патологию, в том числе рак легких.

Ученые отметили, что на онкологическое заболевание указывает одышка, хрип, боль в груди и мокрота ржавого цвета или с кровью. При этом кашель может длиться более трех недель, особенно по ночам.

Однако эксперты напоминают, что такие симптомы могут указывать и на менее серьезное заболевание, но откладывать визит к врачу все равно не стоит.

«… ранняя диагностика позволяет быстрее и эффективнее победить болезнь, а в случае рака дает возможность полностью вылечиться», - говорится в исследовании.

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