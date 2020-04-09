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В «Векторе» рассказали, можно ли заболеть коронавирусом повторно

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В «Векторе» рассказали, можно ли заболеть коронавирусом повторно
Фото: pixabay.com

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 повторно.

Специалист отметил, что на сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что переболевшие коронавирусом люди заражались повторно. «Заболеть именно новым коронавирусом дважды - пока таких данных нет... В настоящий момент нет данных, подтверждающих, что данным вирусом можно заразиться повторно», - сказал он.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус можно диагностировать без проведения специальных тестов.

АБ

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