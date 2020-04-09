Во Владимирской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

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9 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Во Владимирской области количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло на 24 человека. Всего на территории области зарегистрировано 38 заболевших жителей.

Также известно, что в регионе уже был зафиксирован один случай коронавирусной инфекции с летальным исходом. Трагедия произошла в городе Ковров. Умершему мужчине было 48 лет. Есть данные, что у него были сопутствующие хронические заболевания, которые, возможно, способствовали резкому и тяжёлому течению заболевания.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выявлении еще 1 459 случаев COVID-19 на территории Российской Федерации. Это новый рекорд по суточному приросту зараженных инфекцией в стране.