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Во Владимирской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Во Владимирской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
pixabay.com

Во Владимирской области количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло на 24 человека. Всего на территории области зарегистрировано 38 заболевших жителей. 

Также известно, что в регионе уже был зафиксирован один случай коронавирусной инфекции с летальным исходом. Трагедия произошла в городе Ковров. Умершему мужчине было 48 лет. Есть данные, что у него были сопутствующие хронические заболевания, которые, возможно, способствовали резкому и тяжёлому течению заболевания.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выявлении еще 1 459 случаев COVID-19 на территории Российской Федерации. Это новый рекорд по суточному приросту зараженных инфекцией в стране.

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