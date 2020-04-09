В Тюменской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся пять пациентов с COVID-19

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9 апреля 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Тюменской области количество пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, возросло до пяти. Об этом сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.

По ее словам, в течение ночи ухудшилось состояние здоровья у двоих мужчин. У жителей наблюдается пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Кузнечевских уточнила, что состояние всех пяти человек, подключенных к ИВЛ, тяжелое, но стабильное. Известно: троих заболевших, находящихся в больнице, планируется до конца четверга выписать,

Ранее в Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки до 60 человек.