В группе риска по коронавирусу. Как распознать сахарный диабет? 25% людей не знают, что больны

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Это заболевание с древних времен считается одним из самых коварных; начинаясь незаметно, оно вскоре, особенно при отсутствии лечения, может стать угрозой для жизни. Речь идет о диабете.

Как распознать диабет? Как лечить? Что делать, чтобы избежать осложнений? Какие существуют меры профилактики?

На сегодняшний день диабет лечится достаточно успешно. Но главное условие успеха — вовремя поставленный диагноз. К сожалению, очень часто именно это условие не выполняется, по причине отсутствия у людей элементарных знаний об этом заболевании. Многие обращаются за медицинской помощью, когда их состояние уже близко к критическому.

Сахарный диабет — заболевание эндокринной системы, обусловленное недостаточностью в организме инсулина (гормона поджелудочной железы), вследствие чего развивается гипергликемия - стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

По данным ВОЗ сахарным диабетом страдает около 10% населения планеты. Однако, если учесть скрытые формы заболевания, эта цифра может оказаться в 3-4 раза больше.

Как минимум 25% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Они спокойно живут, работают, занимаются домашними делами, не обращая внимания на «пустяковые» симптомы. А в это время диабет уже разрушает их организм.

Избыток сахара в крови может вызвать дисфункцию практически всех органов, вплоть до летального исхода. Чем выше уровень сахара, тем очевиднее результат его действия. Это:

- ожирение;

- гликозилирование (засахаривание) клеток;

- интоксикация организма с поражением нервной системы;

- поражение кровеносных сосудов;

- развитие заболеваний, поражающих головной мозг, сердце, печень, легкие, желудочно-кишечный тракт, глаза, мышцы, кожу;

- Нарушение работы сердечно-сосудистой системы с угрозой инфаркта;

- Повторяющиеся обмороки с потерей сознания;

- Гангрена нижних конечностей;

- кома;

- летальный исход.



Отчего возникает диабет?

Считается, что диабет - болезнь сладкоежек. Это по большей части миф, хотя есть и доля истины - от избыточного потребления сладкого растет вес, а ожирение может стать толчком для сахарного диабета.

На самом деле у диабета много других причин. Одна из них – предрасположенность, передающаяся по наследству. Если у человека есть в роду диабетики, он уже в группе риска. Но даже при отсутствии предрасположенности причинами возникновения диабета могут стать:

- неправильное питание;

- частые стрессы, или же одно сильное психоэмоциональное потрясение;

- перенесенное тяжелое заболевание;

- нарушение работы печени;

- резкая смена образа жизни;

- лишний вес;

- тяжелый физический труд.

Вероятность возникновения диабета повышается с возрастом: по статистике каждый прожитый десяток лет увеличивает ее в два раза.

По каким причинам диабетом заболевают дети? У детей причины по многим пунктам совпадают со взрослыми. Но есть и особенности, такие как наличие диабета у одного или обоих родителей, увеличенный вес ребенка при рождении (от 4,5кг и более), нарушения обмена веществ, раннее ожирение. Также к диабету может привести пониженный иммунитет у ребенка, частые вирусные заболевания.

Кстати, для детей и молодых людей (до 30 лет) характерен диабет 1-го типа, так называемый инсулинозависимый. Он связан с абсолютным дефицитом инсулина, проявляется остро, быстро переходит в состояние кетоацидоза — предвестника диабетической комы. Для поддержания жизнедеятельности организма нужны регулярные инъекции инсулина. Это пожизненное назначение, поскольку диабет 1-го типа до конца не излечивается. Этой формой болезни страдают примерно 15% от всего количества диабетиков.

Диабет 2-го типа — болезнь взрослого и преклонного возраста. На начальной его стадии уровень инсулина не падает, а иногда даже превышает норму. Но жировые клетки становятся нечувствительными к инсулину, что ведет к возрастанию в крови уровня глюкозы.

По каким признакам можно определить, что у вас диабет?

Симптомы диабета проявляются исподволь, усиливаясь по мере развития. Первый, наиболее характерный — сухость во рту, повышенная жажда и частое мочеиспускание. Причем обильное питье не утоляет жажды: чем больше человек пьет, тем больше хочется. Второй симптом - зуд кожи и половых органов. Также диабет может отражаться на сексуальной активности: у женщин снижается либидо, у мужчин начинаются проблемы с эрекцией. Появляется тяжесть в ногах, головокружение.

Далее начинаются более серьезные симптомы: при усилении аппетита быстро теряется вес (который изначально был избыточным), начинаются частые простудные заболевания, наблюдается медленное заживление ран, появляются судороги икроножных мышц, мутнеет зрение (результат нарушения кровоснабжения сетчатки). При диабете 1-го типа может развиться остеопороз, разрушение зубов, облысение. Также возможны гипертонические кризы с угрозой инсульта (инфаркта).

В принципе, повышенная жажда — это уже серьезный сигнал для обращения к врачу. А еще лучше не дожидаться симптомов, а регулярно сдавать анализ крови на сахар — это самый верный метод определения диабета на ранней стадии.

Какие показатели считаются нормой?

Уровень сахара измеряется в капиллярной крови, взятой утром натощак. Показатели следующие:

3,3 - 5,5 ммоль/л — норма;

5,5 — 6,0 ммоль/л — преддиабетическое состояние;

6,5 ммоль/л и более — сахарный диабет.

Для подтверждения диагноза делается повторный анализ крови на сахар, затем проверяется содержание сахара в моче и уровень ИРИ (иммунореактивного инсулина). Нормальное его значение — 86 — 180 нмоль/л. При диабете I типа ИРИ снижен, II типа — в норме или повышен.

Как лечится диабет?

Главная цель при лечении диабета — обеспечить норму содержания глюкозы в крови. При этом нельзя допускать ни гипергликемии (возрастания уровня сахара), ни гипогликемии (его падения). При этом очень важна точная диагностика и правильный подбор препарата.

Залог эффективного лечения — постоянный контроль уровня сахара в крови и своевременные инъекции инсулина. Сегодня больные могут делать это самостоятельно, с помощью портативных глюкометров и автоматических инсулиновых помп.

Также очень важно соблюдать диабетическую диету (стол №9), направленную на нормализацию углеводно-жирового обмена.

Советы страдающим сахарным диабетом:

- Употребляйте пищу, богатую клетчаткой: бобовые, овес, овощи и фрукты.

- Уменьшите употребление холестерина.

- Вместо сахара применяйте сахарозаменитель.

- Пищу принимайте часто, но в малых количествах (дробное питание). Ваш организм лучше справляется с малой дозой пищи, т. к. для этого требуется меньше инсулина.

- Ежедневно осматривайте свои ноги на предмет повреждений и язвочек, мойте с мылом и вытирайте насухо.

- Уделяйте внимание физическим нагрузкам — они способствуют снижению уровня сахара и борьбе с лишним весом. Бассейн, тренажерный зал, или просто прогулки на свежем воздухе — каждый выбирает занятия по своему физическому состоянию.