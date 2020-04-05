Главный инфекционист Латвии: Covid -19 ищет и находит те места, где люди проводят много времени вместе

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5 апреля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис сообщил интересный факт: коронавирус ищет и находит те места, в которых люди проводят вместе много время.

«Среди рабочих мест, которые в настоящее время являются легкой целью для вспышки коронавируса – больницы, приюты, дома престарелых, тюрьмы, армия. Борьба с болезнью в таких условиях особенно сложна, поэтому важно, чтобы все работающие в этих местах были очень мобилизованы», - ответил инфекционист.

Примеры есть! Согласно последней информации, в субботу, 4 апреля, болезнь была диагностирована у сотрудника Латвийского онкологического центра и еще у одного специалиста из центра социальной помощи.

Сотрудник онкологического центра не являлся медицинским работником, но работал с пациентами ежедневно. Но заразился вирусом.

Нет сомнений, что там, где есть скопление людей, следует быть очень внимательным.