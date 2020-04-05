Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

Профессор клиники при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра рассказал о простом способе быстро избавиться от боли в пояснице. Речь идет об "элементарной гимнастике".

Эксперт уточнил, что если человек сутулится, то на его межпозвоночный диск между четвертым и пятым поясничным отделом воздействует нагрузка в 200 килограмм. Это в свою очередь способно привести к смещению или грыже диска.

Ко Мацудайра посоветовал выполнять упражнение, которое может снизить нагрузку и уменьшить или вовсе убрать боль. Для этого следует встать и поставить стопы параллельно друг другу чуть шире плеч. После этого необходимо расслабиться, а затем положить руки чуть выше ягодиц и прогнуться на выдохе назад. Данное положение нужно зафиксировать на три секунды, а затем вернуться в исходную позицию. Профессор подчеркнул, что в целях профилактики вышеуказанное упражнение стоит делать один-два раза в день, а для лечения боли в поясничном отделе – минимум десять раз.