Береги свою осанку смолоду

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28 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

выбираем, кресло, стул, фото: соцсети

Наверное, каждый искал для себя или своего ребенка-школьника такой стул, который бы позволял работать и не ощущать боль в спине и в шее и не сутулиться. Спина, кстати, влияет на внешний вид лица, и на голос, и на здоровье в целом, так что осанка - это фундамент нашего здоровья.



Вы обращали внимание на то, как вы смотрите удобен ли для вас стул в магазине? Вы садитесь, сильно облокачиваетесь на спинку и думаете, удобно вам будет так сидеть за компьютером и работать или нет.

Смотрите насколько удобны и регулируются ли подлокотники, откидывается ли спинка, есть ли сеточка, подушечки, валики, подголовники, подъёмные механизмы, спинка-бабочка и столько всякого разнообразия, что разбегаются глаза. Но в реальности никто не сидит на таких стульях так, как сидят за ними в магазинах. Дома за столом человек вдруг перевоплощается в какое-то невероятно скрючившееся существо, и смотрите что происходит: поясница выгибается наружу, при этом анатомически ей удобно быть вогнутой. И не ругайте ваших детей, что они сидят скрючившись, это не дети у вас неправильные, а стулья. Только при вогнутой поясницей мы можем сидеть за столом ровно и только с вогнутой поясницей наша спина не будет болеть.





В середине ХХ века в Дании начали изучать вопрос эргономичной посадки человека за столом. Оказалось, что дело даже совершенно не в том, какая спинка у стула и не в его форме. Исследователи этого вопроса поняли, что если нагнуть сидение на 15 градусов вниз, то тогда мы сможем получить необходимый анатомический изгиб поясницы, и человеку уже будет не просто чуть удобнее сидеть ровно, ему только ровно и будет удобно сидеть. Но оказалось, что долго сидеть на таком стуле невозможно, человек просто скатывается с него.

Это заметили в Норвегии и ловко подставили под колени опору. Получился коленный стул. Сейчас его можно найти как с опорой на поясницу, так и без нее, хотя по сути она не нужна. Сидеть на таком стуле можно только ровно и никакой поддержки поясницы не требуется. Более того, появились динамичные модели, на которых можно ездить или качаться, что снимает с мышц тела статическую нагрузку. И вроде вот оно - идеальное решение! Но тут обнаружилась другая проблема: долго сидеть на коленном стуле трудно даже людям со здоровыми коленками, а уж с больными - так вообще противопоказано. И дело в том, что вес тела при таком расположении бёдер перераспределяется на колени, поэтому для людей с большим весом сидение на коленном стуле может быть еще сложнее. Размышления на тему эргономичного стула продолжились.

Стало ясно, что бёдра под наклоном - это хорошо, но сползание и упор в колени - это плохо. Стали думать, куда еще можно упереться, и придумали стул-седло, за которым нужно сидеть как за настоящим седлом и работать как бы полустоя за высоким столом. Вы могли встретить такой стул в кабинете стоматолога, они часто их используют. Именно такие стулья обеспечивают и нужный изгиб в пояснице, и не нагружает колени. Но стул-седло на самом деле тоже требует привыкания. Ощущение, когда сидишь на таком стуле, абсолютно точно такие же, как во время прогулки на лошади - точно такое же седло. И если на нем долго сидеть, первое время пока не привыкнешь все равно будет ощущаться дискомфорт в районе седалищных костей и тазобедренных суставов. К тому же такая модель не подходит женщинам, которые носят юбки. Да и сама идея работать стоя радует не всех.





Но тут тоже есть свой нюанс. Для того, чтобы подойти к обычному компьютерному стулу вам нужно его немножко обойти и туда плюхнуться, для того, чтобы сесть работать за коленный стул, вам необходимо как-то на него взгромоздиться, но для того, чтобы начать работу на стуле-седле или на округлой табуретке, вам необходимо просто на нее облокотиться. Если брать во внимание последние два варианта, то с такими стульями даже ментально становится легче подойти к столу и начать работать.



Выбор остаётся за вами, какой стул подойдёт именно вам или вашим детям. Тем более, что ровная осанка помогает быть более сконцентрированным в работе и в решении сложных задач.