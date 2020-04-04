ВОЗ дала рекомендации по совместному проживанию с больным коронавирусом

Правила жизни с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией, выпустила Всемирная организация здравоохранения. При обязательном соблюдении рекомендаций риск заразиться COVID-19 минимизируется.
Больного надо поместить в отдельную, хорошо проветриваемую комнату, или держаться от него на расстоянии минимум 1 метр. Заболевшему нужно как можно меньше двигаться по квартире, ухаживать за ним должен один человек без хронических заболеваний.
Питание заразившегося возможно лишь из отдельных тарелок и чашек, у него должны быть свои ложки, вилки и ножи. Все это необходимо мыть до и после еды.
Сам заболевший должен все время находиться в маске или прикрывать нос и рот салфеткой во время кашля. Ее необходимо сразу же выбрасывать.
Мусор больного надо хранить и выносить отдельно, в доме необходимо каждый день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
Все поверхности, которых касается больной человек, нужно дезинфицировать, его постельное белье и одежду стирать отдельно при температуре 60-90 градусов.