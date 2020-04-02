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2 апреля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

«Безобидное» название этого недуга многих вводит в заблуждение. На самом деле это опасное заболевание, угрожающее жизни. Имя ему — рассеянный склероз.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон (аксонов) клеток головного и спинного мозга. Впервые было описано в 1868 году французским врачом Жаном-Мартеном Шарко.

Вопреки термину, заболевание не имеет ничего общего ни со старческим склерозом, ни с частичной потерей памяти или рассеянностью. Слово «склероз» в данном случае подразумевает «рубец», а «рассеянный» означает «множественный», поскольку очаги заболевания не имеют определенной локализации, а разбросаны по всей центральной нервной системе.

Рубцевание миелиновой оболочки нейронных волокон приводит к образованию бляшек и прекращению проведения нервных импульсов. Где и когда начинают формироваться бляшки, предсказать невозможно. По мере поражения все новых областей отключаются различные функции организма, что при недостаточности или отсутствии лечения заканчивается летальным исходом.

Главный трагизм состоит в том, что рассеянный склероз — болезнь молодых: его жертвами становятся люди в возрасте от 18 до 40 лет, причем в большинстве своем — женщины (в соотношении с мужчинами 2:1).

Рассеянный склероз — не такое редкое заболевание, как кажется. Сегодня в мире насчитывается более 2 млн. заболевших. Из них в России — около 150 тысяч (примерно 10 случаев на 100.000 населения). Причем жители крупных городов болеют рассеянным склерозом гораздо чаще, чем в сельской местности.

Также отмечено, что риск заболевания связан с этнической принадлежностью. В большей степени рассеянный склероз распространен среди людей европеидной расы, и гораздо реже встречается среди азиатов. Японцы, китайцы, корейцы, вьетнамцы этим недугом практически не страдают.

С ЧЕГО ОН НАЧИНАЕТСЯ

Определенных первичных симптомов у рассеянного склероза нет: они зависят от того, какие области головного и спинного мозга поражены. Заболевание может начинаться внезапно и стремительно, или же развиваться постепенно, незаметно для самого больного. Единственным общим проявлением является сбой в работе иммунной системы: в какой-то момент собственный иммунитет начинает атаку на клетки нервной ткани, разрушая их оболочку.

Начальные же симптомы могут быть самыми различными:

- повышенная утомляемость, синдром хронической усталости;

- периодическая слабость мышц, обычно с одной стороны тела;

- нарушение координации, потеря равновесия, частые головокружения;

- тремор конечностей;

- нарушение цветовосприятия, потеря четкости зрения, преходящая слепота;

- приступы головной боли;

- когнитивные расстройства, невозможность сосредоточиться, сбои памяти;

- неврит лицевого нерва;

- снижение артериального давления (гипотония);

- онемение конечностей, покалывание и жжение;

- мышечные спазмы;

- проблемы с мочеиспусканием.

Однако сложность в том, что ни один из этих симптомов не является эксклюзивным именно для рассеянного склероза, проявляясь и при других заболеваниях. Поэтому диагноз может ставиться с опозданием. Для точной диагностики нужны специальные обследования: МРТ головного и спинного мозга, анализ сыворотки крови и ликвора (спинномозговой жидкости).

И ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

По мере развития заболевания наступают его устойчивые проявления:

- Сбои в работе пирамидальной системы (нарушение мышечных функций). При этом нижние конечности страдают больше и отказывают быстрее — походка человека становится неуверенной, а затем и вовсе утрачивается способность ходить. Нарушаются также рефлексы других групп мышц: брюшных, периостальных, сухожильных.

- Поражение мозжечка. Проявляется в нарушении координации и работы отдельных функций — двигательной, речевой, глотательной. Человек теряет возможность не только обслуживать себя, но даже самостоятельно принимать пищу. Возможны трудности дыхания.

- Дисфункция черепных нервов: глазодвигательных и зрительных (косоглазие, двоение), лицевого, тройничного.

- Ухудшение чувствительности. Сначала все чаще немеют отдельные участки — конечности, нос, щеки, губы. Затем чувствительность этих участков утрачивается. Возможен синдром Лермитта — периодическое ощущение удара электрическим током, вызывающее боль.

- Расстройство сфинктеров. Частые позывы к мочеиспусканию и дефекации, переходящие на более поздней стадии в недержание мочи.

- Разрушение интеллекта. У больного ухудшается память, способность к восприятию информации, мышлению. Интеллектуальная деятельность вызывает быстрое переутомление. Мыслительному процессу мешает состояние нервозности, тревожности, депрессии и апатии. На более поздних стадиях возможно слабоумие.

- Нарушение половой функции, снижение либидо. У женщин — сбои и даже прекращение менструального цикла, у мужчин — проблемы с эрекцией, импотенция.

Для рассеянного склероза характерно чередование обострений и ремиссий. Причем ремиссия может растянуться на несколько лет, в течение которых человек ощущает себя здоровым. Но коварная болезнь обязательно возвращается, принимая более острые формы.

ЭТО ЛЕЧИТСЯ?

К сожалению, полное излечение от рассеянного склероза невозможно. Но человек может прожить с этим диагнозом много лет. Сколько? Это зависит от своевременного начала терапии, индивидуальных особенностей организма, наличия сопутствующих заболеваний.

При отсутствии медицинской помощи срок жизни с рассеянным склерозом не превысит 15-20 лет. И надо сразу сказать, это будут не лучшие годы жизни: постепенное угасание всех функций и рефлексов организма, неуклонно ведущее к летальному исходу.

Если же негативные факты с помощью терапии сводятся к минимуму, больной может за счет длительных ремиссий дожить до преклонного возраста. В среднем рассеянный склероз сокращает продолжительность жизни на 7 лет по сравнению со здоровым человеком.

Основные задачи лечения — выявить и купировать очаги заболевания, предотвратить или смягчить обострение, продлить период ремиссии. Поскольку заболевание протекает у всех по-разному, при его лечении очень важен индивидуальный подход, изучение хода болезни именно у этого пациента. От этого зависит выбор метода и курса лечения, подбор препаратов, процедур. Иногда помогают нестандартные меры: например, в определенных случаях врачи предлагают молодым женщинам, страдающим рассеянным склерозом, забеременеть и родить ребенка. Беременность мобилизует организм, замедляя развитие болезни.

Еще одна особенность рассеянного склероза в том, что для его лечения необходимо объединение усилий сразу нескольких врачей: невролога, иммунолога, уролога, нейропсихолога, нейроофтальмолога, электрофизиолога. Лишь в этом случае можно рассчитывать на успех; в одиночку с рассеянным склерозом не справиться.