Диетологи перечислили правила приема пищи, которые не соблюдает абсолютное большинство людей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Немецкие диетологи назвали основные правила, забыв про которые, по мнению специалистов из Германии, можно получить проблемы с желудком.

Правило первое: сразу после трапезы не надо запивать еду — ни соком, ни чаем, ни просто водой. Жидкость снижает концентрацию желудочного сока и ферментов, нарушая нормальный процесс переваривания пищи.

Правило второе: если вы привыкли вздремнуть после обеда, откажитесь от этой привычки. Горизонтальное положение тела и сон нарушают перистальтику и способствует образованию жировой прослойки.

Правило третье: если вы курите (что само по себе вредно!), откажитесь от привычки выкуривать сигарету сразу после еды. Табачный дым с никотином оседает на слизистой желудочно-кишечного тракта, вызывая раздражение и нарушение его работы.