В Роспотребнадзоре назвали четыре стадии развития коронавирусной эпидемии: «Эпидпроцесс нарастает»

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1 апреля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса на территории России. По ее словам, каждая эпидемия имеет четыре фазы развития.

«На сегодняшний день в разных субъектах РФ разное развитие эпидситуации, сегодня 45 субъектов находятся в первой и второй фазе эпидемического процесса … остальные между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», - пояснила глава ведомства.

Попова отметила, что первая стадия характеризуется угрозой распространения и регистрацией единичных случаев, вторая – когда есть завозные случаи, но нет распространения, третья – появление контактных заболевших и четвертая - когда источник заражения установить не удается.

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что в России не наблюдается взрывной рост заболевших.

«Мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2», - пояснила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории страны усложняется.