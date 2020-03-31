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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом сейчас составляет 163 человека

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом сейчас составляет 163 человека
pixabay.com

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом выросло до 163 человек. Об этом следует из данных минздрава республики.

Известно, что за последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 жителей, выписано 128 пациентов, в том числе шесть человек, у которых до этого тест на COVID-19 дал положительный результат.

Ранее учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сдала анализ на коронавирус и самоизолировалась после новости о подтвержденном вирусе COVID-19 у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

ЕЧ

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