Нюта Федермессер после подтверждения у Дениса Проценко коронавируса сдала анализ на COVID-19 и самоизолировалась

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31 марта 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сдала анализ на коронавирус и самоизолировалась после новости о подтвержденном вирусе COVID-19 у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Сегодня стало известно, что у главврача больницы № 40 в поселке Коммунарка, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус и проходят лечение, обнаружен COVID-19. Федермессер взяла интервью у Проценко 26 марта.

По данным представителей Федермессер,

«Нюта чувствует себя хорошо. Как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем, сдала анализ. Сейчас находится на карантине». Результаты теста Федермессер станут известны в ближайшее время.

Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он находится в удовлетворительном состоянии и продолжает работать из своего кабинета в больнице в Коммунарке.