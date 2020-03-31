Стало известно, что в Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом

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31 марта 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом. Об этом на встрече со спикером верхней палаты парламента (Совета республики Национального собрания) Белоруссии Натальей Кочановой сообщил Александр Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности даже с учетом пандемии COVID-19.

По данным Минздрава Белоруссии, число случаев заражения коронавирусом нового типа в республике с минувшей пятницы выросло с 94 до 152.

Ранее Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о ситуации в регионе с пациентами, у которых выявлен коронавирус.