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Стало известно, что в Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно, что в Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом
pixabay.com

В Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом. Об этом на встрече со спикером верхней палаты парламента (Совета республики Национального собрания) Белоруссии Натальей Кочановой сообщил Александр Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности даже с учетом пандемии COVID-19.

По данным Минздрава Белоруссии, число случаев заражения коронавирусом нового типа  в республике с минувшей пятницы выросло с 94 до 152. 

Ранее Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о ситуации в регионе с пациентами, у которых выявлен коронавирус.

ЕЧ

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