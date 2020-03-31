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Вице-губернатор Павел Креков сообщил, что в Екатеринбурге женщина с коронавирусом подключена к ИВЛ

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-губернатор Павел Креков сообщил, что в Екатеринбурге женщина с коронавирусом подключена к ИВЛ
pexels.com

Вице губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о ситуации в регионе с пациентами, у которых выявлен коронавирус. По данным оперативного штаба, в УрФО зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Екатеринбурге - 33, в Челябинской области - 14, в ХМАО - пять и один — в Курганской области.

Павел Креков рассказал, что в Екатеринбурге три пациента находятся в тяжелом состоянии, у них наблюдается положительная динамика. Еще три пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Одну из пациенток с коронавирусом, 75-летнюю женщину, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. (ИВЛ). Выявлены контактировавшие с заболевшими, все находятся под наблюдением медиков. Как отметил Креков, за этой пациенткой установлен особый контроль. Семь человек в Екатеринбурге выздоровели.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел всем жителям области, вне зависимости от возраста, режим самоизоляции до 5 апреля.

ИЧ

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