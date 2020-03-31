Инфекционист раскрыла подробности лечения пациентов с коронавирусом

Заместитель главного врача и инфекционист из больницы в Екатеринбурге Наталия Бацкалевич рассказала, как лечат пациентов с коронавирусом. По ее словам, к каждому зараженному применяется индивидуальный подход.
«Для каждого возраста пациентов и каждой категории тяжести свои рекомендации. Есть определенная группа препаратов, которые назначают при лечении различных форм коронавирусов», - пояснила специалист.
Бацкалевич отметила, что зараженным дают антиретровирусные препараты, которыми лечат людей с ВИЧ-инфекцией. Врач добавила, что данные средства влияют на РНК-вирусы, а коронавирус входит в эту категорию.
Ранее экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оценила эффективность разработанного в России препарата «Мефлохина» для лечения коронавируса.