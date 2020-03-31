Инфекционист раскрыла подробности лечения пациентов с коронавирусом

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31 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: E1.ru

фото: pixabay.com

Заместитель главного врача и инфекционист из больницы в Екатеринбурге Наталия Бацкалевич рассказала, как лечат пациентов с коронавирусом. По ее словам, к каждому зараженному применяется индивидуальный подход.

«Для каждого возраста пациентов и каждой категории тяжести свои рекомендации. Есть определенная группа препаратов, которые назначают при лечении различных форм коронавирусов», - пояснила специалист.

Бацкалевич отметила, что зараженным дают антиретровирусные препараты, которыми лечат людей с ВИЧ-инфекцией. Врач добавила, что данные средства влияют на РНК-вирусы, а коронавирус входит в эту категорию.

Ранее экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оценила эффективность разработанного в России препарата «Мефлохина» для лечения коронавируса.