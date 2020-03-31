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Скворцова назвала преимущества российского препарата от коронавируса

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Скворцова назвала преимущества российского препарата от коронавируса
фото: pixabay.com

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова оценила эффективность разработанного в России препарата «Мефлохина» для лечения коронавируса. По ее словам, лекарственное средство действенное и легко усваивается в организме.

«Мефлохин» и гидрохлорид - аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием», - отметила экс-глава Минздрава РФ в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Скворцова добавила, что средство вызывает «полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани» даже при мизерной концентрации (10 ммоль на 1 литр). 

Сейчас диагностика препарата проводится в ФМБА и Институте микробиологии Минобороны.

Ранее доктор биологических наук из США Анча Баранова оценила разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции.

БА

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