Биолог из США оценила российский препарат против коронавируса, но снимать карантин и обниматься не советует

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29 марта 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова оценила разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции. Известно, что лекарственное средство сделано на основе противомалярийного препарата мефлохина.

«… не стоит жать друг другу руки, снимать карантин и обниматься. Это не новое лечение - это тот же самый хлорохиновый протокол, который был испытан как лечебный на больных во Франции и Китае», - отметила эксперт.

По ее словам, эффективность данного препарата была доказана тем, что люди стали быстрее выздоравливать, но в России стали его применять в более безопасном виде, чем его аналоги, и это «правильный подход».

«Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание … Но так как инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса. Этот препарат дает организму дополнительные 2-3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство России в субботу представило новый препарат, кототорый создавался при учете китайского и французского опыта.