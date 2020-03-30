Эксперт объяснила, откуда берутся разные формы протекания коронавируса

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30 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать в различных формах, что сказывается на самочувствии заболевшего. Доктор биологических наук Ольга Карпова объяснила, от чего зависит форма протекания коронавируса.

Специалист рассказала, что чем больше носителей прошел вирус, тем у него меньше шансов привести к смерти заболевшего. Это происходит из-за того, что с каждым новым носителем COVID-19 все больше адаптируется и становится мягче.

«Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь», - разъяснила Карпова.