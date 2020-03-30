Московский врач предположил, что коронавирус становится менее агрессивным

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30 марта 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заведующий отделом науки в одной из столичных больниц профессор Владимир Шумилов считает, что коронавирус COVID-19 становится менее агрессивным, а потому в скором времени может пойти на спад.

Шумилов заявил, что нынешние прогнозы могут быть благоприятными, поскольку с момента своего появления инфекция стала менее агрессивна. «По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный", - сказал собеседник. Мое личное мнение, что в течение месяца произойдет спад распространения инфекции», - считает врач.

Ранее китайский специалист предположил, что в октябре может произойти спад заболеваемости коронавирусом.