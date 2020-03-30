В Китае рассказали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

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30 марта 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Китайский врач Чжан Вэньхун предположил, когда распространение по всему миру коронавирусной инфекции COVID-19 может пойти на спад. При этом медик отметил, что сначала человечеству придется пережить пик заболеваемости, передаёт КП.

Вэньхун считает, что своего пика распространение коронавирусной инфекции может достичь осенью. По словам врача, этому будет способствовать сырость в совокупности с отсутствием минусовых температур, что окажется благоприятной средой для размножения COVID-19.

«Существует вероятность того, что распространение вируса может пойти на спад в октябре. Но после этого вирус сохранится еще долгое время», - заявил медик.