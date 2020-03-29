Власти Китая заявили, что эпидемия коронавируса остановилась в стране

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29 марта 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции остановилось на территории Китая.

«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», - высказал он.

Всего на территории КНР заразилось 81 439 человек, из них 75 448 - выздоровели.

Напомним, что власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань - центральной части страны.

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