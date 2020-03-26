В ВОЗ оценили возможность «итальянского сценария» коронавируса в России

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26 марта 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ответила на вопрос, возможен ли «итальянский сценарий» распространения коронавируса в России.

«По всей видимости, нет … В России практикуется вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий в отношении коронавируса на всех уровнях государственной власти», - пояснил она, отметив, что в Западной Европе совсем другая система здравоохранения.

По ее словам, в РФ она направлена на профилактику и опережение инфекции. Однако Вуйнович считает, что эпидемия в России пока находится на этапе роста и предсказать, когда будет ее пик и спад невозможно. Представитель ВОЗ добавила, что в Китае на это ушло несколько месяцев.

Ранее Вуйнович оценила необходимость ввода тотального карантина в Москве, а глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что карантин не сможет существенно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.