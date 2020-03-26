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Глава ВОЗ признал самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ВОЗ признал самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что карантин не может существенно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Одна только эта мера не поможет окончательно ликвидировать пандемию, заявил он.

С помощью режима изоляции можно лишь выиграть время, но для спасения жизней этого недостаточно. «Если вы сейчас будете вновь открывать школы и предприятия, то потом вы закроете их снова», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Это называется волновым эффектом в распространении заболевания.

И все же глава ВОЗ четко обозначил, какие именно меры действительно помогут справиться с пандемией. Во-первых, необходимо улучшение системы здравоохранения и обучение медперсонала, выявление всех инфицированных и увеличение количества тестов на коронавирус. Также нужно подготовить дополнительные больницы для пациентов и следить за всеми контактами заражённых. Только эти меры, по словам специалиста, помогут не допустить возобновления эпидемии после снятия всех ограничений.

БИ

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