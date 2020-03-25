Доктор Мясников провел обзор препаратов для лечения коронавируса в мире

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25 марта 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный российский врач Александр Мясников назвал список «многообещающих» лекарств от коронавируса. При этом специалист напомнил, что вакцины от новой инфекции еще нет.

Мясников выделил противовирусные препараты, которые предназначены для лечения ВИЧ. По его словам, их разрабатывали во время вспышки пневмонии SARS, и они показали «вероятную эффективность в эксперименте на животных». Однако он считает, что сейчас «большого энтузиазма у врачей их применение не вызывает».

Медик также назвал препарат против малярии, который активно используют в Китае, интерфероны, а именно «интерферон-гамма», «Ремдесивир» и «Тосилизумаба», тестирование которого продолжается.

Мясников объяснил, что перечисленные средства – это просто обзор на текущую ситуацию, а не руководство к действию. Кроме того, он призвал не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.

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