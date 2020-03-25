Медики раскрыли популярный миф о коронавирусе

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25 марта 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

фото: pixabay.com

Итальянские врачи развеяли самый популярный миф о коронавирусе. При этом эксперты опровергли информацию о том, что на распространение новой инфекции влияют климатические условия.

Вирусолог Роберто Буриони отметил, что летнее потепление не станет причиной спада пандемии. По его словам, эффективными в борьбе с коронавирусом являются ограничения, которые вводятся государствами. Однако он согласен, что с приходом тепла респираторные заболевания передаются меньше, а попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее.

Кроме того, его мнение разделили ученые из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара.

Специалисты уточнили, что миф о влиянии тепла на распространение коронавируса появился после того, как его сравнили с атипичной пневмонией, эпидемия которой началась в конце 2002 года и угасла в июле 2003. Они объяснили, что проводить параллель между данными заболеваниями бессмысленно.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева оценила три теории происхождения нового коронавируса.