Врач-иммунолог прокомментировала три теории происхождения коронавируса

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25 марта 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

анализы, pixabay.com

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в среду, 25 марта, оценила три теории происхождения нового коронавируса, который в настоящий момент стремительно распространяется по миру.

Первой версией является то, что источником COVID-19 стал суп из летучей мыши, который готовили на городском рынке китайского Уханя, передает ФБА "Экономика сегодня". По словам Скорпилевой, в настоящий момент в интернете и на телевидении много чуши и домыслов по поводу коронавируса, однако нельзя не признать, что в определенный момент мутирующий вирус находит возможность поражать не привычных носителей – летучих мышей, кошек, свиней – и передаться человеку. Предстоят дальнейшие исследования, чтобы внимательней изучить данную вероятность.

Вторая версия исходит из предположения, что коронавирусная инфекция – это биологическое оружие. В середине марта Китай обвинил США в занесении вируса на свою территорию с целью ослабить своего ключевого экономического конкурента. По мнению врача-иммунолога, термин "биологическое оружие" не является корректным – чаще ученые оперируют понятием "бактериологическое оружие". Подразумевается, что возможно создание "умной" болезни, убивающей людей определенной расы. COVID-19 нельзя отнести к такому типу заболевания, так как заражаются граждане разных стран, причем 97 процентов из них выживают.

Третья версия – инопланетное происхождение вируса. Ранее экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе заявил, что инфекция могла попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Зоя Скорпилева предложила задать себе вопрос: как вирус мог выживать очень долгое время в космосе при температуре примерно минус 270, а после этого не сгореть в земной атмосфере.