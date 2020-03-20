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Врач сравнил опасность онкологии и коронавируса нового типа

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Слово и дело

Врач сравнил опасность онкологии и коронавируса нового типа
лаборатория, pixabay.com
Врач Александр Мясников сравнил опасность онкологических заболеваний и коронавируса нового типа. Данная тема была поднята в связи с паникой, возникшей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
 
Мясников уточнил, что онкологические заболевания по-прежнему опасней, чем COVID-19. Врач пояснил, что коронавирус – это ОРЗ, которое способно вызвать пневмонию у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Специалист подчеркнул, что в данном случае смертность составляет 10 процентов. 
 
Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.
ЕТ

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