Врач сравнил опасность онкологии и коронавируса нового типа

Врач Александр Мясников сравнил опасность онкологических заболеваний и коронавируса нового типа. Данная тема была поднята в связи с паникой, возникшей из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Мясников уточнил, что онкологические заболевания по-прежнему опасней, чем COVID-19. Врач пояснил, что коронавирус – это ОРЗ, которое способно вызвать пневмонию у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Специалист подчеркнул, что в данном случае смертность составляет 10 процентов.