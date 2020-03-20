Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России созданы три прототипа вакцины от коронавируса нового типа

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России созданы три прототипа вакцины от коронавируса нового типа
лаборатория, pixabay.com
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России созданы три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
 
Согласно последним данным ФМБА России, результаты пилотных исследований могут быть готовы уже в июне текущего года.
 
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске приступили к тестированию на животных вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прототипы препарата удалось создать в сжатые сроки. 
ЕТ

В мире

В шутку и всерьез: реакция европейских политиков на коронавирус

Реакция политиков на коронавирус: Меркель предельно серьезна, а Лукашенко шлет всех в баню

Взбудоражившая весь мир пандемия коронавируса дала нам, в числе прочего, повод для любопытных наблюдений. Например, как по-разному реагируют на угрозу Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью