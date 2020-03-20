В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России созданы три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Согласно последним данным ФМБА России, результаты пилотных исследований могут быть готовы уже в июне текущего года.