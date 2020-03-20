Аргументы Недели → Общество 13+
В России созданы три прототипа вакцины от коронавируса нового типа
20 марта 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Общество 13+
20 марта 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Виктор Мартынюк
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