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Диетологи предлагают укреплять иммунитет во время коронавируса при помощи еды

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи предлагают укреплять иммунитет во время коронавируса при помощи еды

Укрепить иммунитет в условиях коронавируса можно при помощи обычных продуктов питания. От работы кишечника зависит общее состояние организма. Если «организм кормить правильно», то можно лучше справиться со всевозможными заболеваниями.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла основные правила укрепления иммунитета с помощью еды. К примеру, в рационе обязательно должны быть свежие овощи и зелень. В ряде продуктов недостаточное количество калорий и витаминов. В рафинированной еде отсутствует клетчатка, которая требуется для здоровой микрофлоры. Источником клетчатки являются овощи и фрукты, а также цельнозерновой хлеб.

Чтобы организм был здоров, требуется больше пить воды — как минимум полтора литра в сутки. Также рекомендуются зелёный чай и травяные отвары.

Специалист отмечает, что соблюдение режимов дня способствует улучшению метаболизма, укреплению нервной системы.  Для стабильной работы кишечника требуется как минимум 7-8 часов здорового сна.

Жёстких диет стоит избегать. Если человек начинает отказывать себе в чём-либо, то создаётся высокий риск сорваться и вернуться к неправильному питанию.
Физическая активность не менее важна для человека, поэтому стоит больше проводить времени на свежем воздухе и заниматься спортом.

ПВ

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