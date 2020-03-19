Диетологи предлагают укреплять иммунитет во время коронавируса при помощи еды

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Укрепить иммунитет в условиях коронавируса можно при помощи обычных продуктов питания. От работы кишечника зависит общее состояние организма. Если «организм кормить правильно», то можно лучше справиться со всевозможными заболеваниями.



Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла основные правила укрепления иммунитета с помощью еды. К примеру, в рационе обязательно должны быть свежие овощи и зелень. В ряде продуктов недостаточное количество калорий и витаминов. В рафинированной еде отсутствует клетчатка, которая требуется для здоровой микрофлоры. Источником клетчатки являются овощи и фрукты, а также цельнозерновой хлеб.



Чтобы организм был здоров, требуется больше пить воды — как минимум полтора литра в сутки. Также рекомендуются зелёный чай и травяные отвары.



Специалист отмечает, что соблюдение режимов дня способствует улучшению метаболизма, укреплению нервной системы. Для стабильной работы кишечника требуется как минимум 7-8 часов здорового сна.



Жёстких диет стоит избегать. Если человек начинает отказывать себе в чём-либо, то создаётся высокий риск сорваться и вернуться к неправильному питанию.

Физическая активность не менее важна для человека, поэтому стоит больше проводить времени на свежем воздухе и заниматься спортом.



