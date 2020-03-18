Вирусолог перечислил необычные симптомы коронавируса

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18 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель немецкого Институа вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик рассказал, что у многих зараженных коронавирусом COVID-19 проявлялись довольно необычные симптомы.

По словам врача, около двух третей заболевших коронавирусом на какое-то время теряют обоняние и перестают ощущать вкус еды и напитков. Как правило, рецепторы приходят в норму в течение нескольких дней. Также порядка 30% больных сообщили о диарее.

Врач отметил, что при этом большинство заразившихся коронавирусной инфекцией испытывают незначительные симптомы болезни, а в некоторых случаях она может и вовсе протекать бессимптомно.