Про какие привычки следует забыть на время пандемии коронавируса?

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18 марта 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалисты объяснили, как нужно изменить свои привычки на период карантина, чтобы максимально уменьшить риск заражения коронавирусом. Врачи и психологи отмечают, что временные неудобства могут помочь победить инфекцию.

Чтобы не заболеть и не стать разносчиком коронавирусной инфекции, следует внести в свою привычную жизнь коррективы. Для начала, стоит максимально ограничить тактильные контакты, в том числе рукопожатия, поцелуи и объятия. Также придется временно отказаться от походов в гости, особенно к пожилым родственникам – ведь они больше остальных уязвимы перед болезнью.

Стоит помнить, что коронавирус – не то заболевание, которое можно перенести на ногах. При малейшем недомогании стоит обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать все предписания специалиста. В многолюдных местах и общественном транспорте нужно стараться соблюдать дистанцию с окружающими хотя бы в один метр. «Не паникуйте! Страх перед коронавирусом — это нормально, но не позволяйте ему контролировать вас», - предупреждают врачи.