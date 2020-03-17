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Психолог дал несколько советов, как справиться с тревогой из-за карантина

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Психолог дал несколько советов, как справиться с тревогой из-за карантина
Фото: pixabay.com

Психолог Никита Чернов рассказал, как побороть тревогу и панику из-за пандемии коронавируса. Специалист посоветовал, как вести себя на карантине, чтобы изоляция не сказалась негативно на настроении.

Чернов предупредил, что изоляция в любом случае будет доставлять некоторые неудобства, а потому необходимо морально подготовить себя к этому. Также он отметил, что за время карантина нельзя полностью обрубать все социальные контакты.

«Первое и самое главное: человеку необходимо поддерживать социальные контакты. В подобных ситуациях нам необходима поддержка. Продолжите общаться с друзьями, близкими и коллегами онлайн или по телефону», - рекомендовал психолог.

Он добавил, что нужно составить себе режим дня и придерживаться его. Чернов предупредил, что тревога зачастую появляется из-за недостатка информации, а потому важно не стесняться задавать врачам все волнующие вопросы.

АБ

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