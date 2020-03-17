Латвийский врач: Мы тревожимся о своем будущем

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В мире царит неопределенность: когда закончится коронавирус? Как уберечь себя и своих близких от инфекции? Какие средства помогают в борьбе с вирусом? Вопросы, которые вселяют страх в людей! Свое мнение о ситуации с коронавирусом и людьми высказывает член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис.

«Следует успокоиться! И немедленно! Что мы делаем? Мы только и думаем, что о вирусе. Люди постоянно находятся в тревожном состоянии. А такое состояние доводит до страхов и нарушении психики. Поверьте, медики справятся с коронавирусом. Я понимаю, что люди беспокоятся о своем будущем. Сейчас, по их мнению, оно призрачно. В корне неверно! Я думаю, что многие СМИ просто раздули информацию о коронавирусе и нагнетают ситуацию. Перестаньте читать все подряд. Я понимаю, что следует быть в курсе дела, но нельзя же доводить себя до психического истощения! Понимаю, что сложно, но пересильте себя и заставьте переделать, например, дела, до которых руки не доходили. Прекратите общаться с теми, кто несет только негатив! Прекратите!

Что вы должны знать! В первую очередь тем, кто здоров подумать о профилактике: зашли в магазин и вышли через 10-15 минут. Да, следует дезинфицировать квартиру, одежду, руки, обувь. Это никогда не будет лишним. И без чрезвычайной ситуации.

Меня спрашивают об алкоголе. Помогает ли он? Если только спирт. Но ни один адекватный человек не сможет пить 70% . Да, для вируса он губителен. Протирать руки – да! Только в этом случае. А пить вино, водку – практически бесполезно. Водка может убить вирус, но не всегда. Все остальные напитки – пустое! Можно посадить свою печень и получить вирус.

Можно ли гулять? А почему и нет? Разумеется, свежий воздух пойдет на пользу. Не следует «гулять» при скоплении большого количества людей. Особенно там, где кашляют и чихают. Уходите из таких мест.

Эти советы следуют применять в любое время, а не только, когда вирус.

Не паникуйте! От гриппа умирают больше людей. Такова статистика. Просто коронавирус имеет свойство мутировать и давать серьезные осложнения. Умирают от осложнений. Если человек невнимательный к себе, положенный срок не отлежался, не исполнял советы врача, а все перенес на ногах, то что же хотеть? Будьте внимательными к себе! Лучше перестраховаться. Будьте здоровы!»